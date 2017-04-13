GAZİANTEP'TE 300 POLİSLE ŞAFAK OPERASYONU
Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik 300 polisle 22 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele NARKOTİM Ekipleri, Özel Harekat Timleri'nin desteğiyle şehir merkezindeki 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 300 polisin katıldığı operasyonda uyuşturucu tacirlerinin tespit edilen evlerinin kapıları Özel Harekat Ekipleri tarafından koçbaşlarıyla kırıldı.
Koçbaşlarıyla kırılan evlerin kapılarının çok sayıda sürgüyle güçlendirilmesi dikkat çekti. Uyuşturucu şube müdürlüğünde görevli narkotik köpeği Alex'in de katıldığı operasyonda belirlenen adreslerdeki evler didik didik arandı.
kaynak:hürriyet
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