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GAZİANTEPTE 300 POLİSLE HUZUR OPERASYONU


GAZİANTEPTE 300 POLİSLE HUZUR OPERASYONU
Tarih : 05 Kasım 2016, 13:23
Puan Ver : Gaziantepte 300 Polisle Huzur Operasyonu(10/10)7


Kentteki eğlence merkezlerine yönelik gece saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele, Özel Harekat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubelerinde görevli 300 polis, zabıta, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Maliye ekiplerinin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi. Narkotik köpeği Alex'in de katıldığı operasyonda otel ve kafe gibi çok sayıda eğlence merkezinde arama yapıldı. Şüpheli kişilerin de üst aramaları ile kimlik sorgularının yapıldığı operasyonda, usulüne uygun olmayan işyerleri hakkında cezai işlem yapıldı.








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