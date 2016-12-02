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gaziantep'te 3 farklı adrese silahlı saldırı

GAZİANTEP'TE 3 FARKLI ADRESE SİLAHLI SALDIRI

3 ayrı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Olaylar sonrası polis ekipleri saldırgan şahısların yakalanması için çalışma başlattı

Tarih : 02 Aralık 2016, 14:52
Puan Ver : Gaziantep'te 3 Farklı Adrese Silahlı Saldırı(9/10)9


Gaziantep'te 2 saat arayla 3 ayrı adreste silahlı saldırı düzenlendi. Aynı silahın kullanıldığı saldırılarda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Olay, bu sabah erken saatlerde Gaziantep şehir merkezinde 3 ayrı adreste yaşandı. Edinilen bilgiye göre, saat 05.00 sıralarında Şehitkamil ilçesi İncili Pınar Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen Naci İslam'a (54) kimliği belirsiz şahıslar ateş ederek aracını gasp etti. Olay sonrası Naci İslam isimli vatandaş hastaneye kaldırılırken, gaspçılar kayıplara karıştı.



1 SAAT SONRA İKİNCİ SALDIRI



Gasp ettikleri plakası öğrenilemeyen otomobil ile GATEM Sanayi Sitesine giden şahıslar, iddiaya göre saat 06.00 sıralarında çay ocağı işletmecisi Arap Özkoyuncu'ya ateş etti. Ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesine götürülen Özkoyuncu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.



İddiaya göre, olay sonrası kayıplara karışan saldırganlar aynı otomobil ile saat 07.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Kavaklık Mahallesi'ne gelerek, burada yolda yürüyen başka bir kişiye ateş ettiler. Ağır yaralanan ismi öğrenilemeyen vatandaş çevre sakinlerinin ihbarı ile olay yerine çağrılan ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Olaylar sonrası polis ekipleri saldırgan şahısların yakalanması için çalışma başlatırken, olayda hayatını kaybeden Arap Özkoyuncu isimli çay ocağı işletmecisinin cesedi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



 



kaynak:habertürk








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