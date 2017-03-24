

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 17 Mart'taki kararıyla FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden meslekten ihraç edilen 17 hakim ve savcıdan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.







kaynak:sabah