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gaziantep'te 3 eski hakim savcı tutuklandı

GAZİANTEP'TE 3 ESKİ HAKİM SAVCI TUTUKLANDI

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 eski hakim ve savcıdan 3'ünün tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.

Tarih : 24 Mart 2017, 17:37
Puan Ver : Gaziantep'te 3 Eski Hakim Savcı Tutuklandı(9/10)11


Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 17 Mart'taki kararıyla FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden meslekten ihraç edilen 17 hakim ve savcıdan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



 



kaynak:sabah








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