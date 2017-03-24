GAZİANTEP'TE 3 ESKİ HAKİM SAVCI TUTUKLANDI
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 17 eski hakim ve savcıdan 3'ünün tutuklandığı, diğerlerinin adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 17 Mart'taki kararıyla FETÖ/PDY ile irtibat ve iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden meslekten ihraç edilen 17 hakim ve savcıdan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
kaynak:sabah
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