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gaziantep'te 22 subay tutuklandı

GAZİANTEP'TE 22 SUBAY TUTUKLANDI

Gaziantep'te, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 24 subaydan 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 15:31
Puan Ver : Gaziantep'te 22 Subay Tutuklandı(8/10)5


Gaziantep'te, darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 24 subaydan 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki bir grup askerin İstanbul ve Ankara'daki darbe kalkışmasının ardından geçen cumartesi günü Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli çok sayıda subay ve astsubay gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 24 subay, adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulamalarının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 24 subaydan 2'si serbest bırakılırken, 22'si ise tutuklanarak cezaevine konuldu.








Etiketler: Gaziantep  Te  22  Subay  Tutuklandı    haber

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