GAZİANTEPSPORLU FUTBOLCULAR, MANİSASPOR MAÇI BAŞLADIĞINDA HAREKETSİZ BEKLEDİ
TFF 1. Lig'in 3. haftasında Manisaspor deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 mağlup etti.
Bu arada, maçın başlama düdüğünün ardından Gaziantepsporlu oyuncular sahada protesto gösterisinde bulundu. Manisasporlu oyuncuların başlama vuruşunun ardından, Gaziantepsporlu oyuncular yaklaşık 1 dakika protokol tribününün bulunduğu tarafa sırtını dönerek hareketsiz kaldı.
YÖNETİMİ PROTESTO ETTİLER
Gaziantepsporlu futbolcuların yönetimi protesto ettikleri öğrenilirken, Manisasporlu oyuncular bu sırada kendi aralarında top çevirerek protestonun bitmesini bekledi.
Kaynak: haberinburada
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