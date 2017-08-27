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GAZİANTEPSPORLU FUTBOLCULAR, MANİSASPOR MAÇI BAŞLADIĞINDA HAREKETSİZ BEKLEDİ


Gaziantepsporlu Futbolcular, Manisaspor Maçı Başladığında Hareketsiz Bekledi
Tarih : 27 Ağustos 2017, 14:50
Puan Ver : Gaziantepsporlu Futbolcular, Manisaspor Maçı Başladığında Hareketsiz Bekledi(9/10)5

TFF 1. Lig'in 3. haftasında Manisaspor deplasmanda Gaziantepspor'u 4-1 mağlup etti.

Bu arada, maçın başlama düdüğünün ardından Gaziantepsporlu oyuncular sahada protesto gösterisinde bulundu. Manisasporlu oyuncuların başlama vuruşunun ardından, Gaziantepsporlu oyuncular yaklaşık 1 dakika protokol tribününün bulunduğu tarafa sırtını dönerek hareketsiz kaldı.

YÖNETİMİ PROTESTO ETTİLER

Gaziantepsporlu futbolcuların yönetimi protesto ettikleri öğrenilirken, Manisasporlu oyuncular bu sırada kendi aralarında top çevirerek protestonun bitmesini bekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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