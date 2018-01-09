Fransa'da Dünya Devi Apple'a Soruşturma Açıldı
Galatasaray'ın Emre Mor Teklifine Celta Vigo'dan Cevap Geldi
Dev Hastane Halka Arzdan 500 Milyon Lira Bekliyor
Barcelona'nın Yeni Transferi Coutinho 3 Hafta Forma Giyemeyecek
Taraftardan Büyük Destek! 3 Günde Toplanan Para Dudak Uçuklattı
Sanal Paralarla Dalga Geçmek İçin Üretilmişti, Değeri 1 Yılda 82 Kat Arttı
3,5 Yılda 25 Hoca Gitti, Kulüp Rekora Koşuyor
Bülent Uygun: Sneijder Parayı Değil Hayallerini Seçti
Hollandalı Futbolcu Wesley Sneijder Basına Tanıtıldı
Ünlü Teknik Adamın Zor Anları Sosyal Medyayı Salladı
Fenerbahçeli Isla Umut Dağıttı: Hedeflerimizin Farkındayız
Gaziantepsporlu Futbolcular İsyan Etti
Juventus, Bursaspor Kalecisi Harun Tekin'e Talip Oldu
Mesut Özil İçin Juventus Da Devrede!
Fenerbahçe'nin Genç Yıldızı Tff 1. Lig Ekibine Transfer Oldu
Galatasaray, Rosenborg'un Sol Beki Birger Meling'e Teklif Götürdü
Terim Devrim Başlattı, Kendi Veliahtını Yetiştirecek
Pentagon, Pakistan'a Yapılacak 900 Milyon Dolarlık Yardımı Durdurdu
Bebek Görmeye Giden Alişan'ın Hediyesi İçin Düştüğü Nota Tepki Yağıyor
Zlatan Ibrahimovic İsyan Etti: Medyada Gizli Irkçılık Var!

Gaziantepsporlu Futbolcular İsyan Etti

GAZİANTEPSPORLU FUTBOLCULAR İSYAN ETTİ

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor futbolcuları, arkadaşlarının süresiz kadro dışı bırakılma kararına isyan etti.

Tarih : 09 Ocak 2018, 03:00
Puan Ver : Gaziantepsporlu Futbolcular İsyan Etti(6/10)2

Celal Doğan Tesisleri önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan futbolculardan Serhan Yılmaz ve Yunus Şencay, kadro dışı bırakılan futbolcular Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can'a destek olmak için toplandıklarını söylediler.

SERHAN YILMAZ: HER SENE SIKINTI VARDI

Serhan Yılmaz, kırmızı-siyahlı takımda her zaman sıkıntıların olduğunu ancak bu sene en üst seviyeye ulaştığını belirtti.

Maddi ve manevi destek alamadıklarını savunan Serhan, "Bize bir çözüm de sunmuyorlar. Hem ağabeylerimizin hem de gençlerimizin futbol hayatlarına zarar veriliyor. Bir çözüm üretilmiyor, çare bulunmuyor. Bizim söylediklerimiz yanlış anlaşılıyor. Elimizden geleni yaptık ama sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyoruz. Takım olarak hepimiz biriz, birbirimizin arkasındayız." şeklinde konuştu.

Yunus Şencay da takımda süresiz kadro dışı bırakılan 3 sporcuya destek olduklarını kaydederek, sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.

"HER FUTBOLCU ZORLU ŞARTLARDA MÜCADAHALE EDİYOR"

Bu arada kadro dışı bırakılan futbolculardan Elyasa Süme de Gaziantepspor'daki her futbolcunun zorlu şartlarda mücadele ettiğini kaydetti.

Muhammed Ildiz ise Gaziantepspor'da futbolcuların asgari ücrete anlaştığını ancak buna rağmen maaşlarının ödenmediğini iddia etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gaziantepsporlu  Futbolcular  İsyan  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER