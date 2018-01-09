GAZİANTEPSPORLU FUTBOLCULAR İSYAN ETTİ
TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor futbolcuları, arkadaşlarının süresiz kadro dışı bırakılma kararına isyan etti.
Celal Doğan Tesisleri önünde basın mensuplarına açıklamada bulunan futbolculardan Serhan Yılmaz ve Yunus Şencay, kadro dışı bırakılan futbolcular Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can'a destek olmak için toplandıklarını söylediler.
SERHAN YILMAZ: HER SENE SIKINTI VARDI
Serhan Yılmaz, kırmızı-siyahlı takımda her zaman sıkıntıların olduğunu ancak bu sene en üst seviyeye ulaştığını belirtti.
Maddi ve manevi destek alamadıklarını savunan Serhan, "Bize bir çözüm de sunmuyorlar. Hem ağabeylerimizin hem de gençlerimizin futbol hayatlarına zarar veriliyor. Bir çözüm üretilmiyor, çare bulunmuyor. Bizim söylediklerimiz yanlış anlaşılıyor. Elimizden geleni yaptık ama sorunun nasıl çözüleceğini bilmiyoruz. Takım olarak hepimiz biriz, birbirimizin arkasındayız." şeklinde konuştu.
Yunus Şencay da takımda süresiz kadro dışı bırakılan 3 sporcuya destek olduklarını kaydederek, sorunların bir an önce çözüme kavuşturulmasını istedi.
"HER FUTBOLCU ZORLU ŞARTLARDA MÜCADAHALE EDİYOR"
Bu arada kadro dışı bırakılan futbolculardan Elyasa Süme de Gaziantepspor'daki her futbolcunun zorlu şartlarda mücadele ettiğini kaydetti.
Muhammed Ildiz ise Gaziantepspor'da futbolcuların asgari ücrete anlaştığını ancak buna rağmen maaşlarının ödenmediğini iddia etti.
Kaynak: haberinburada
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