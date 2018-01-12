GAZİANTEPSPOR'DA OKTAY DERELİOĞLU DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Gaziantepspor yönetimi bir dönem futbolcu olarak Gaziantepspor'da görev yapan Oktay Derelioğlu ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı.
Ligde sezonun ilk yarısını son sırada tamamlayan, mali anlamda sıkıntılı günler geçiren Gaziantepspor yönetimi teknik direktör Oktay Derelioğlu ile anlaştı.
"GAZİANTEPSPOR'UN BAŞARILI OLMASI İÇİN BİR ADIM ATIYORUZ"
Celal Doğan Tesislerinde düzenlenen imza töreninde Gaziantepspor için daha iyi şeyler yapmak istediklerini söyleyen Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, "Oktay hocamla birlikte Gaziantepspor'un daha başarılı olması için bir adım atıyoruz. Küme düşmemek için gerekli çalışmaları yapacağız Hocamız eski futbolcumuz olmasının etkisiyle de hiçbir soru sormadan teklifimizi hemen kabul etti. Kendisine teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.
OKAY DERELİOĞLU: EN GÜZEL YILLARIMI BU KULÜPTE YAŞADIM
Gaziantepspor'da en güzel yıllarını geçirdiğini söyleyen teknik direktör Oktay Derelioğlu, "Ben en güzel yıllarımı bu kulüpte yaşadım. Avrupa kupalarında çok başarılı olmuştuk. Tekrar o günlere dönmek için çalışacağız. Şu an sıkıntılı bir durumun olması bunun geçmeyeceği anlamına gelmez. Gaziantep'in büyüklüğü asla tartışılamaz, ben inanıyorum ki gelecek bizim için aydınlık olacak. Futbolcularla yaşanan konulara çok hakim değilim fakat kadro dışında kalan oyuncularımız tekrar kadroya alınacak" diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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