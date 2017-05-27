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Gaziantepspor'da Beşiktaş Maçı Öncesi Kaleci Krizi
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gaziantepspor'da beşiktaş maçı öncesi kaleci krizi

GAZİANTEPSPOR'DA BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ KALECİ KRİZİ

Beşiktaş'ın şampiyonluk yolundaki son engeli Gaziantepspor'da kaleci krizi yaşanıyor.

Tarih : 27 Mayıs 2017, 11:26
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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor, yarın lider Beşiktaş'ı konuk edecek.



Kalyon Arena'da saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Mete Kalkavan yönetecek.



Ligden düşmesi kesinleşen Gaziantepspor'da, sakatlıkları bulunan kaleci Paulo Victor ve Elyasa Süme'nin Beşiktaş karşısında görev alıp alamayacakları maç saatinde belli olacak.



Kalecilerden Gökhan Değirmenci ile Galatasaray maçı öncesinde yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekipte Victor'un görev alamaması durumunda Erten Ersu, yarınki maçta kalede yer alacak. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralanan 23 yaşındaki eldiven, bu sezon ligde görev alamazken, kupada oynadığı 8 maçta kalesinde 6 gol gördü.

 



 



kaynak:sabah








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