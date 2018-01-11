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Gaziantepspor, Teknik Direktör Derelioğlu ile Anlaştı

GAZİANTEPSPOR, TEKNİK DİREKTÖR DERELİOĞLU İLE ANLAŞTI

TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor, teknik direktör Oktay Derelioğlu ile anlaştı.

Tarih : 11 Ocak 2018, 20:50
Puan Ver : Gaziantepspor, Teknik Direktör Derelioğlu İle Anlaştı(10/10)6

Zor günler geçiren Gaziantepspor, teknik direktör Oktay Derelioğlu ile anlaştı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Derelioğlu'nun göreve getirildiği belirtilerek "Teknik direktörümüz Oktay Derelioğlu ve yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar dileriz." denildi.

GAZİANTEPSPOR LİGİN İLK YARISINI4 PUANLA TAMAMLADI

Ligde sezonun ilk yarısını 4 puanla son sırada tamamlayan, idari ve mali anlamda sıkıntılı günler geçiren Gaziantepspor'da teknik direktör Faik Demir ile yollar 26 Aralık'ta ayrılırken, yerine Vedat Özsoylu göreve getirilmişti.

Kırmızı-siyahlı takımın yeni teknik direktörü, eski milli golcü 42 yaşındaki Oktay Derelioğlu, son olarak TFF 2. Lig ekibi Kipaş Kahramanmaraşspor'da görev yapmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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