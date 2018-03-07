Spor Toto 1. Ligin 26. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Liderlik koltuğunda oturan Çaykur Rizespor, ligin son sırasında yer alan rakibini 5-1 ile geçip liderliğini sürdürdü.

İbrahim Üzülmez yönetimindeki Çaykur Rizespor'a farklı galibiyeti getiren golleri 10, 71 ve 87. dakikalarda Lincoln, 32. dakikada Oğulcan Çağlayan ve 74. dakikada Samu kaydetti.

Üst üste 10. yenilgisini alan Gaziantepspor'un tek sayısı, 47. dakikada Erdal Özdemir'den geldi.

GAZİANTEPSPOR KÜMEYE DÜŞTÜ!

Bu sonucun ardından Çaykur Rizespor, puanını 49'a çıkarttı ve en yakın takipçisi Ümraniyespor'un 5 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Öte yandan 4 puanda kalan Gaziantepspor'un bitime 8 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Kaynak: haberinburada