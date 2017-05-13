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gaziantepspor - galatasaray 62. kez...

GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY 62. KEZ...

İki takım arasında ligde geride kalan 61 maçta Galatasaray'ın galibiyetlerde 36-11, gol sayısında da 98-46 üstünlüğü bulunuyor. Gaziantep'teki maçlarda Galatasaray 15 galibiyet aldı, ev sahibi ekip 7 kez kazandı.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 13:57
Puan Ver : Gaziantepspor - Galatasaray 62. Kez...(7/10)4


Galatasaray ile Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla lig tarihinde 62. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sayısında 36-11 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 14 kez de eşitliği bozamadı.



Galatasaray'ın attığı 98 gole, Gaziantepspor 46 golle karşılık verdi.



Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.



 



 



kaynak:sabah








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