GAZİANTEPSPOR - GALATASARAY 62. KEZ...
İki takım arasında ligde geride kalan 61 maçta Galatasaray'ın galibiyetlerde 36-11, gol sayısında da 98-46 üstünlüğü bulunuyor. Gaziantep'teki maçlarda Galatasaray 15 galibiyet aldı, ev sahibi ekip 7 kez kazandı.
Galatasaray ile Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın yapacakları maçla lig tarihinde 62. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılı ekibin galibiyet sayısında 36-11 üstünlüğü bulunuyor, taraflar 14 kez de eşitliği bozamadı.
Galatasaray'ın attığı 98 gole, Gaziantepspor 46 golle karşılık verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazandı.
kaynak:sabah
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