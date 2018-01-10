GAZİANTEPSPOR CENK TOSUN'UN KULÜBE 4 MİLYON LİRA BAĞIŞ YAPTIĞI İDDİALARINI YALANLADI
Gaziantepspor, eski oyuncuları Cenk Tosun'un kırmızı-siyahlı kulübe 4 milyon lira bağış yaptığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Zor günler geçiren TFF 1. Lig ekibi Gaziantepspor, Cenk Tosun'un kulübe 4 milyon lira bağış yaptığı iddialarını yalanladı.
"KULÜBÜMÜZE HERHANGİ BİR PARA GİRİŞİ OLMAMIŞTIR"
Kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında eski oyuncuları Cenk Tosun'un Gaziantepspor'a 4 milyon lira bağış yaptığı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Bu yönde gerçeği yansıtmayan haberler yer almaktadır. Ayrıca son 1-2 aylık dönem içerisinde kulübümüze herhangi bir para girişi olmamıştır. Taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun bu yönde yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."
Kaynak: haberinburada
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