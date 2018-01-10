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Gaziantepspor Cenk Tosun'un Kulübe 4 Milyon Lira Bağış Yaptığı İddialarını Yalanladı
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Gaziantepspor Cenk Tosun'un Kulübe 4 Milyon Lira Bağış Yaptığı İddialarını Yalanladı

GAZİANTEPSPOR CENK TOSUN'UN KULÜBE 4 MİLYON LİRA BAĞIŞ YAPTIĞI İDDİALARINI YALANLADI

Gaziantepspor, eski oyuncuları Cenk Tosun'un kırmızı-siyahlı kulübe 4 milyon lira bağış yaptığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Tarih : 10 Ocak 2018, 01:20
Puan Ver : Gaziantepspor Cenk Tosun'un Kulübe 4 Milyon Lira Bağış Yaptığı İddialarını Yalanladı(6/10)2

Zor günler geçiren TFF 1. Lig ekibi Gaziantepspor, Cenk Tosun'un kulübe 4 milyon lira bağış yaptığı iddialarını yalanladı.

"KULÜBÜMÜZE HERHANGİ BİR PARA GİRİŞİ OLMAMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında eski oyuncuları Cenk Tosun'un Gaziantepspor'a 4 milyon lira bağış yaptığı yönünde haberler yer aldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu yönde gerçeği yansıtmayan haberler yer almaktadır. Ayrıca son 1-2 aylık dönem içerisinde kulübümüze herhangi bir para girişi olmamıştır. Taraftarlarımızın ve spor kamuoyunun bu yönde yanıltıcı haberlere itibar etmemelerini önemle rica ederiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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