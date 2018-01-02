GAZİANTEPSPOR CAMİASI TAKIMINA SAHİP ÇIK SLOGANIYLA SOKAĞA DÖKÜLDÜ!
Gaziantepspor camiası "Takımına sahip çık Gaziantep" sloganıyla sokağa döküldü. Kapanma kararı alan Gaziantepspor Kulübü'nün anahtarı valiliğe teslim edildi.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Gaziantepspor, aralıksız 27 yıl mücadele ettiği Süper Lig'den geçen sezon düşmüş ve mali olarak oldukça sıkıntılı bir sürece girmişti. Gaziantepspor, 2017'nin son gününde yapılan açıklamayla birlikte gündemde şok etkisi yarattı. Kırmızı-siyahlı camia bugün sokağa dökülerek "Takımına sahip çık Gaziantep" organizasyonu düzenledi.
"TORUNLARINIZ KULÜBÜN KAPANMASINA GÖZ YUMUYOR"
Gaziantepspor Kulübü'nün anahtarı valiliğe teslim edilirken yönetim, futbolcular ve çok sayıda taraftar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı ve tezahüratlarda bulundu. Kulübün kapanacağının duyurulduğu açıklamada, "49 yıl önce bu koca çınarı sizler kurdunuz, büyüttünüz, emek verdiniz. 50. yılında torunlarınız kapatıyor, kapanmasına göz yumuyor. Bizleri affedin" ifadelerine yer verilmişti.
Kaynak: haberinburada
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