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GAZİANTEPLİ İŞADAMI TUTUKLANDI


GAZİANTEPLİ İŞADAMI TUTUKLANDI
Tarih : 13 Ağustos 2016, 14:50
Puan Ver : Gaziantepli İşadamı Tutuklandı(0/10)


15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında, bu yıl başında SGK anlaşması iptal edilen ve OHAL uygulamasının ardından çıkarılan kanun hükmündeki kararname ile el konulan özel Primier Hastanesi'nin sahibi işadamı Bilal Çeker gözaltına alındı.



Terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Çeker, Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Bilal Çeker, tutuklanarak cezaevine konuldu.








Etiketler: Gaziantepli  İşadamı  Tutuklandı    haber

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