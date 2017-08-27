Gaziantep Ticaret Borsasından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep mutfak kültürünün vazgeçilmezleri arasında yer alan tırnaklı pide, Antep fıstık ezmesi, Antep firiği, Antep lahmacunu ve Antep peynirini, tescillenmek üzere askıya çıkartma başarısı gösteren Gaziantep Ticaret Borsası, Antep bulguru, Antep kurutmalık patlıcanı, Antep köy kahkesi ve Antep muskası için de harekete geçti.

"ÜÇ AYLIK BEKLEME SÜRELERİNİN ARDINDAN TESCİLLENECEK"

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteninin 12. sayısında coğrafi işaret tescil başvurusu kabul edilen ürünler ve şehirlerini yayımladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GTB Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Antep bulguru, Antep kurutmalık patlıcanı, Antep köy kahkesi ve Antep muskasının Gaziantep adına tescillenmek üzere askıya çıkarılan ürünler arasında yer aldığını bildirdi.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yayımlanan listede, Gaziantep'in 4 farklı ürünle ilk sıralarda yer aldığını vurgulayan Tiryakioğlu, askıya çıkarılan ürünlerin üç aylık bekleme sürecinin ardından coğrafi işaret tescil belgesi alacaklarını ifade etti.

9 FARKLI ÜRÜNLE BAŞVURDULAR

GTB tarafından yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen titiz çalışmaların artık meyvelerini vermeye başladığını kaydeden Tiryakioğlu, şöyle devam etti:

"Borsamızın sürdürdüğü çalışmalar neticesinde son iki ay içerisinde şehrimizin geleneksel tatlarından 9 farklı ürünümüzün coğrafi işaret tescil başvurusu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından kabul edildi. Bu ürünlerimizin Gaziantep'in birer markaları olarak resmen tescil edilmesi için artık geri sayıma başladık. İnşallah birkaç ay içerisinde tüm bu saydığımız ürünlerimiz tıpkı Antep fıstığı ve baklava gibi coğrafi işaretle tescillenen ürünlerimiz arasına katılacak."

Kaynak: haberinburada