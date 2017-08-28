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GAZİANTEP UYUYAN YEĞENİNİ TABANCAYLA ÖLDÜRÜP KAÇTI


Gaziantep Uyuyan Yeğenini Tabancayla Öldürüp Kaçtı
Tarih : 28 Ağustos 2017, 14:20
Puan Ver : Gaziantep Uyuyan Yeğenini Tabancayla Öldürüp Kaçtı(6/10)2

Gaziantep'te ablasının evine misafirliğe giden 32 yaşındaki Yunus Emre Y., uyuyan yeğeni 18 yaşındaki Murat Koska'yı tabancayla vurdu. Koska hayatını kaybederken, Yunus Emre Y. ise kaçtı.

YEĞENİNİ UYUDUĞU SIRADA VURDU

Olay, sabaha karşı Abdulhamithan Mahallesi'nde meydana geldi. Fırında çalışan Yunus Emre Y., gece ablasının evine misafirliğe gitti. Yunus Emre Y., sabaha karşı yanındaki tabancayla ablasının oğlu Murat Koska'ya uyuduğu sırada bilinmeyen nedenle ateş etti. Murat Koska tabancadan çıkan kurşunlarla yaralanırken, dayısı Yunus Emre Y. kaçtı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah sesleriyle uyanan ailenin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlileri Murat Koska'nın öldüğünü belirledi. Koska'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, evde inceleme yapan jandarma, yeğenini öldürüp kaçan Yunus Emre Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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