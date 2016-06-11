

Gaziantep Havalimanı'ndaki uçuş trafiği 2016 yılının ilk 5 ayındaki uçuş trafiği, bir önceki yıla göre yüzde 5.3 oranında arttı.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bilgilerine göre, Gaziantep Havalimanı'ndaki uçuş trafiği 2016 yılı Mayıs Ayı sonunda yüzde 5.3 artarak, 699 bin 996 sefere ulaştığı bildirildi. Bu dönemde transit ve direkt olmak üzere toplam yolcu sayısı da yüzde 4 oranında artarak, 65 milyon 994 bin 7317e ulaştı. Aynı dönemde kargı, posta, bagajı kapsayan yük trafiği ise 1 milyon 83 bin 707 ton oldu. Mayıs ayı sonuna kadar, Gaziantep Havalimanı'ndan yüzde 18 artışla bir milyon 107 bin 211 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği 7 bin 178'e, kargo,posta, bagaj gibi yük trafiği ise yüzde 13 artışla 9 bin 410 ton olarak gerçekleşti.



2016 yılı Mayıs ayında Gaziantep Havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 212 bin 486, dış hat yolcu trafiği yüzde 29 artışla 17 bin 728'e, toplamda ise yüzde 4 artışla 230 bin 214'e ulaştı. 2016 Yılı Mayıs ayında Gaziantep Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 436 olurken, dış hatlar uçak trafiği yüzde 76 artışla 167 olmak üzere toplam uçak trafiği bin 603'e çıktı. 2016 Yılı Mayıs ayında Gaziantep Havalimanı'nda kargo, posta, bagaj gibi yük trafiği ise toplamda yüzde 4 artışla bin 899 ton olarak gerçekleşti.



Ayrıca, Türkiye Geneli Havalimanlarına Mayıs ayında gelen+giden yolcu sayısı 15,6 milyon, iniş-kalkış yapan uçak trafiği, 130 bin 513 olduğu açıklanırken, havalimanlarından toplam 243 bin 118 ton kargo, posta, bagaj gibi yükler taşındığı bildirildi.