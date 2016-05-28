

Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD liderliğindeki koalisyon güçleri Suriye tarafında IŞİD terör örgütüne karadan ve havadan yaptığı taarruzlarla ağır darbe vurdu. 104 IŞİD'li öldürüldüğü haberlerinin ardından ajanslara roket mermisi haberi düştü. Ancak haber bu kez roket mermilerinin yağdığı Kilis'ten değil Gaziantep'ten geldi.







HEMEN ARKASINDAN ANTEP'E ROKET MERMİSİ







TSK'nın IŞİD'i vuduğu haberlerinin hemen ardından Suriye tarafından atılan 2 roket mermisi Gaziantep Havaalanı yakınlarındaki lojman bahçesine ve boş araziye düştü.