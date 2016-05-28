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gaziantep havaalanı yakınına ışid roketi

GAZİANTEP HAVAALANI YAKININA IŞİD ROKETİ

Suriye tarafından atılan 2 roket mermisi Gaziantep Havaalanı yakınlarındaki lojman bahçesine ve boş araziye düştü.

Tarih : 28 Mayıs 2016, 12:19
Puan Ver : Gaziantep Havaalanı Yakınına Işid Roketi(6/10)8


 Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD liderliğindeki koalisyon güçleri Suriye tarafında IŞİD terör örgütüne karadan ve havadan yaptığı taarruzlarla ağır darbe vurdu. 104 IŞİD'li öldürüldüğü haberlerinin ardından ajanslara roket mermisi haberi düştü. Ancak haber bu kez roket mermilerinin yağdığı Kilis'ten değil Gaziantep'ten geldi.



HEMEN ARKASINDAN ANTEP'E ROKET MERMİSİ



TSK'nın IŞİD'i vuduğu haberlerinin hemen ardından Suriye tarafından atılan 2 roket mermisi Gaziantep Havaalanı yakınlarındaki lojman bahçesine ve boş araziye düştü.








Etiketler: Gaziantep  Havaalanı  Yakınına  Işid  Roketi    haber

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