Gaziantep BB. Kulüp Müdürü Nizamettin Sertkal'ın Manisasporlu 2 futbolcuya Şanlıurfaspor maçını kazanmaları için teşvik primi teklifi yaptığı iddia edilen ses kayıtları ortaya çıktı.

Şanlıurfaspor'un TFF 1.Lig'den düşmesinin ardından ortaya atılan şike iddiaları kentte büyük tepkiye yol açmıştı. Şanlıurfaspor, geçtiğimiz günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'un şike yaptığı iddiası ve kulübün TFF 1. Lig'e geri dönmesi talebiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapmıştı.

ŞİKE KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Yaşanan bu olayların ardından teşvik primi yapıldığı yönündeki ses kayıtları ortalığı karıştırdı. Kayıtlarda, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Kulüp Müdürü Nizamettin Sertkal ile Gaziantepsporlu futbolcu Elyasa Süme, Manisasporlu Gökhan Sazdağı ve İsmail Haktan Odabaşı'na teşvik primi teklifinde bulunduğu iddia ediliyor.

O dönemki Manisaspor - Şanlıurfaspor maçını ev sahibi ekip 2-0 kazanmıştı.

Youtube'da dün paylaşılan ses kayıtlarını yayın ilkelerimiz gereği yayınlayamıyoruz.

Kaynak: haberinburada