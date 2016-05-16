

GAZİ Mahallesi'ndeki korsan gösteri sırasında, evinin balkonunda göğsüne kurşun isabet eden bir kadın hayatını kaybetti.







Olay saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Gazi Mahallesi'nde korsan gösteri yapan bir gruba polis ekibi müdahale etti. Bu sırada, nereden geldiği belli olmayan bir kurşun, evinin balkonunda durmakta olan Pınar Gemsiz adlı kadının göğsüne isabet etti. Gaziosmanpaşa'daki Taksim eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 1 çocuk annesi Gemsiz ameliyata alındı; ancak kurtarılamadı.







Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.