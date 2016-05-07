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gazeteye ilan verdiler! acele edin ölüyoruz!

GAZETEYE İLAN VERDİLER! ACELE EDİN ÖLÜYORUZ!

IŞİD'in saldırılarıyla 21 kişinin hayatını kaybettiği Kilis'te; Baro, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkâlar Odası ve Organize Sanayi Bölgesi başkanları gazetelere ilan verdi.

Tarih : 07 Mayıs 2016, 09:32
Puan Ver : Gazeteye İlan Verdiler! Acele Edin Ölüyoruz!(6/10)3


IŞİD'in roket saldırıları nedeniyle 21 kişinin hayatını kaybettiği Kilis'te; Baro, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkâlar Odası ve Organize Sanayi Bölgesi başkanları gazetelere ilan verdi. İlanda, "Evimizde öldürülüyoruz. Biz haberlerde alt yazı değiliz. Acele edin. Ölüyoruz. Kilis saldırı altında. Vatan saldırı altında" denildi.

 

SİYASİLERDEN DUYARLILIK İSTEDİLER

 

Kilis Barosu, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkâlar Odası ve Organize Sanayi Bölgesi başkanları gazetelere verdikleri ilanla IŞİD'in roket saldırılarına hedef olan kent için siyasilerden duyarlılık ve yardım istedi.

"ACELE EDİN. ÖLÜYORUZ!"

 

Şimdiye kadar 21 kişinin öldüğü, onlarca insanın yaralandığı ilçedeki hukukçular, sanayiciler ve esnaflar tarafından kaleme alınan bildiri şu şekilde:

 

"Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın TBMM Başkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın İçişleri Bakanımıza, Sayın Milli Savunma Bakanımıza, Sayın Genelkurmay Başkanımıza ve Yüce Türk Milletine Açık Çağrı;

 

#KiliseSESver

 

Evlerimize roketler düşüyor. Üzerimize şarapnel yağıyor. Evimizde öldürülüyoruz, Sokakta öldürülüyoruz.

 

Biz, haberlerde alt yazı, iki haber arasında bir kare değiliz ! magazin programlarının arasına sıkıştırılmayı kabul etmiyoruz.

 

Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Can güvenliği istiyoruz. Yaralarımız sarılsın istiyoruz. Devletimize bağlıyız. Devletimizin korumasını ve şafkatini istiyoruz.

 

Sesimizi duyun. Sesimize ses verin. Unutmadığınızı, çaba harcadığınızı biliyoruz.

 

Ama acele edin. Ölüyoruz...

 

Kilis Saldırı altında. Vatan saldırı altında "








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