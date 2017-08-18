GAZETELER FENER'LE DALGA GEÇİYOR: VARDAR'IN EN İYİ FORVETİ TOPAL
Makedon basını, maçta kendi kalesine gol atan Fenerbahçe Mehmet Topal'la ilgili "Vardar'ın en iyi forveti Mehmet Topal." başlığını attı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Vardar'a 2-0 mağlup oldu. Maçın son dakikalarında Mehmet Topal ile Kameni arasında yaşanan anlaşmazılık sonrasında Mehmet, Kameni'yi görmeyerek topu kendi kalesine doğru kafayla gönderince golle sonuçlandı.
Bu pozisyonun ardından Makedon basını, Mehmet Topal'ın golüyle ilgili geçtiği haberde; "Vardar'ın en iyi forveti Mehmet Topal" manşetini attı.
KAMENI'YLE BİR SÜRE POZİSYONU TARTIŞTI
Pozisyonun ardından büyük bir üzüntü yaşayan Mehmet Topal, Kameni ile yaşadığı anlaşmazlığın ardından Kamerunlu kaleciyle bir süre pozisyonu tartıştı. Milli futbolcu Vardar maçında teknik direktör Aykut Kocaman tarafından stoperde oynatıldı.
Kaynak: haberinburada
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