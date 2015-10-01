

Göçmen kaçakçılığına dikkat çekmek için yasadışı yollarla nasıl sahte pasaport aldığını haberleştiren gazeteci Şefik Dinç'e, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca "Sahte belge düzenlemek" suçundan soruşturma açıldı. Savcılık tarafından ifade için çağrılan Habertürk Gazetesi Muhabiri Şefik Dinç, adliyeye gelince "şüpheli" olarak çağrıldığını öğrendi. Haberi yüzünden "tanık" olduğunu sanırken, "şüpheli" olduğunu öğrenince şaşıran gazeteci Dinç, avukatı olmadığı için ifade vermedi.