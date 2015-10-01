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gazeteciye sahte pasaport soruşturması

GAZETECİYE SAHTE PASAPORT SORUŞTURMASI

Göçmen kaçakçılığı konusunu işlemek için sahte pasaport alan gazeteci Şefik Dinç hakkında 'sahte belge düzenlemek' suçundan soruşturma açıldı.

Tarih : 01 Ekim 2015, 15:24
Puan Ver : Gazeteciye Sahte Pasaport Soruşturması(0/10)


Göçmen kaçakçılığına dikkat çekmek için yasadışı yollarla nasıl sahte pasaport aldığını haberleştiren gazeteci Şefik Dinç'e, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca "Sahte belge düzenlemek" suçundan soruşturma açıldı. Savcılık tarafından ifade için çağrılan Habertürk Gazetesi Muhabiri Şefik Dinç, adliyeye gelince "şüpheli" olarak çağrıldığını öğrendi. Haberi yüzünden "tanık" olduğunu sanırken, "şüpheli" olduğunu öğrenince şaşıran gazeteci Dinç, avukatı olmadığı için ifade vermedi.








Etiketler: Gazeteciye  Sahte  Pasaport  Soruşturması    haber

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