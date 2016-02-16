

Suriye'nin Rakka şehrinde hayatını sürdüren İbrahim Abdulkadir ile dostu Faris Hammadi terör teşkilatı IŞİD'ten kaçtıktan sonra geldikleri Şanlıurfa'da Arapça yayım yapan 'Ayn Vatan' adında dergi sunmaya başladı.Bağımsız Suriye Ordusu'na yakın olduklarıylari sürülen Yazıişleri Müdürü İbrahim Abdulkadir ile muhabir Faris Hammadi, merkez Haliliye İlçesi'ne ilişkili Atatürk Mahallesi'nde kiraladıkları 3 katlı apartmanın iki. katındaki evde de beraber kalmaya başladı. İddiaya göre , IŞİD'e karşı yazılar yazan iki gazeteci, IŞİD elemanlarından tehdit aldı. Fakat tehdit almalarına nazaran iki gazeteci polise herhangi bir müracaatta bulunmadı.







ARKADAŞ GİBİ YAKLAŞTI







Hem Esad rejimi aynı zamanda IŞİD karşıtı olan 'Rakka Sessizce Katlediliyor' adlı basın mensupları grubu üyesi ve tahmini bir seneden beri Şanlıurfa'da yer aldıkları anlatılan İbrahim Abdulkadir ve Faris Hammadi'nin infaz emrini verici IŞİD, iddiaya göre infazı şu şekilde gerçekleştirdi. DAEŞ personeli Talas El S., "IŞİD'ten kaçtım" diyerek iki gazeteci ile dostluk kurdu ve evlerde kalmaya başladı. Sığınmacı olarak Türkiye'ye iştirak eden Talas El S., basın mensupları Abdulkadir ve Hammadi konusunda topladığı verileri IŞİD'e aktarmaya başladı.







4 KİŞİ BOĞAZLARINI KESTİ







Geçen yıl 29 Ekim'de, saat 20.00 sıralarında İbrahim Abdulkadir ile Faris Hammadi evde tek oldukları sırada, Talas El S., yanına aldığı DAEŞ elemanları Abdullatif N., İsmail El H. ve Muhammed El Ş. ile beraber haneye gitti. Anahtarla içeriye giren Talas El S., yanındaki 3 şahısla gazetecilerin boğazını kesti. IŞİD'liler sonra üzerlerindeki kanlı giysileri değiştirerek haneden kaçtı.







3'Ü RAKKA, 1'İ ALMANYA'DA







Katil zanlıların kimliklerini tespit eden polis, zanlılardan Talas El S., İsmail El H., ve Muhammed El Ş'nin Rakka'ya, Abdullatif N.'nin ise Almanya'ya kaçtığını tespit edildi . Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.