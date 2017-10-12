GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ÖFKE NÖBETİ GEÇİRİP GARSONLARI AZARLADI
Mekan çıkışı gazetecileri gören Kenan Doğulu, kelimenin tam anlamıyla öfke nöbeti geçirdi. Doğulu, "Bunlara kim haber verdi?" diyerek garsonları azarladı
Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, ağabeyi Ozan Doğulu ile mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecileri görünce aşırı sinirlenen Kenan'ın bu haline kimse anlam veremedi.
MUTFAK KAPISINDAN KAÇTI
Kenan Doğulu, önceki gece abisi Ozan Doğulu'yla Beşiktaş'taki Kiliza'daydı. Mekandan ayrılacağı sırada kapıda muhabirleri gören şarkıcı, "Bunlara kim haber verdi?" diyerek garsonlara kızdı. İçeride 3 saat daha kalan Doğulu, yardımcısını arayıp iki araç göndermesini istedi. Gelen araçlar mekanın iki farklı kapısında beklerken, Doğulu arka taraftaki mutfak kapısından çıktı.
Kaynak: haberinburada
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