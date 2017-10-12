Gazetecileri Görünce Öfke Nöbeti Geçirip Garsonları Azarladı
Fenerbahçe Kozunu Oynadı! Arda'dan Galatasaray'a Unutulmayacak Darbe
Bin Kişilik Korucudan Oluşan Gruba, Foça'da Özel Tim Eğitimi Verilmeye Başlandı
Üniversiteye Girişte Yeni Sistemin Şifreleri Belli Oldu
Küçükçekmece'de Servis Minibüsü Metrobüs Durağına Girdi: 3 Yaralı
Aracı Kurşun Yağmuruna Tutulan Türkücü Gökhan Doğanay, 3 Yerinden Yaralandı
Gala Gecesine Meryem'in Göğüs Dekoltesi Damga Vurdu
Karadavi'den 100 Gündür Gözaltında Bulunan Kızına Duygusal Mektup
Abd :Vize Krizi, Operasyonlarımızı Etkilemez!
Barzani'ye Bağdat'tan Jet Yalanlama: Ne Operasyonu!
Danimarka'nın Skandal Kararına Türkiye'den Tepki: Terörle Mücadeleye Darbe Vurdunuz
Uyuşturucu Kullanan Oğlunun Tutuklanmasını İsteyen Baba Konuştu!
Pkk Üyeliğinden Aranan Hdp'li Kadın Parti Meclisi Üyesi Samanlıkta Yakalandı
Başbakan Yardımcısı Şimşek Abd'de Konuştu: Vize Sorunu Kısa Zamanda Sona Erdirilecek
Kaliforniya Cehenneme Döndü! Yangında 21 Kişi Öldü, 670 Kişi Kayıp
Manisalı Balıkçılar Baraj Gölünde 2 Metrelik Yayın Balığı Yakaladı
Pkk Irak'tan Güdümlü Füzeyle Saldırdı! 1 Asker Yaralı
Kanada Başbakanı Trudeau, Beyaz Saray'a En Efendi Çoraplarıyla Gitti!
Üsküdar'da Denize Düşen Genç Kız, Hortumla Kurtarıldı
Cingöz Recai'nin Galası Yapıldı! İşte Vizyon Tarihi

Gazetecileri görünce öfke nöbeti geçirip garsonları azarladı

GAZETECİLERİ GÖRÜNCE ÖFKE NÖBETİ GEÇİRİP GARSONLARI AZARLADI

Mekan çıkışı gazetecileri gören Kenan Doğulu, kelimenin tam anlamıyla öfke nöbeti geçirdi. Doğulu, "Bunlara kim haber verdi?" diyerek garsonları azarladı

Tarih : 12 Ekim 2017, 09:30
Puan Ver : Gazetecileri Görünce Öfke Nöbeti Geçirip Garsonları Azarladı(10/10)6

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, ağabeyi Ozan Doğulu ile mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecileri görünce aşırı sinirlenen Kenan'ın bu haline kimse anlam veremedi.

MUTFAK KAPISINDAN KAÇTI

Kenan Doğulu, önceki gece abisi Ozan Doğulu'yla Beşiktaş'taki Kiliza'daydı. Mekandan ayrılacağı sırada kapıda muhabirleri gören şarkıcı, "Bunlara kim haber verdi?" diyerek garsonlara kızdı. İçeride 3 saat daha kalan Doğulu, yardımcısını arayıp iki araç göndermesini istedi. Gelen araçlar mekanın iki farklı kapısında beklerken, Doğulu arka taraftaki mutfak kapısından çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Gazetecileri  Görünce  Öfke  Nöbeti  Geçirip  Garsonları  Azarladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER