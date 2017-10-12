Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, ağabeyi Ozan Doğulu ile mekan çıkışı görüntülendi. Gazetecileri görünce aşırı sinirlenen Kenan'ın bu haline kimse anlam veremedi.

MUTFAK KAPISINDAN KAÇTI

Kenan Doğulu, önceki gece abisi Ozan Doğulu'yla Beşiktaş'taki Kiliza'daydı. Mekandan ayrılacağı sırada kapıda muhabirleri gören şarkıcı, "Bunlara kim haber verdi?" diyerek garsonlara kızdı. İçeride 3 saat daha kalan Doğulu, yardımcısını arayıp iki araç göndermesini istedi. Gelen araçlar mekanın iki farklı kapısında beklerken, Doğulu arka taraftaki mutfak kapısından çıktı.

Kaynak: haberinburada