GAZETECİLER YÜRÜYOR
Basın Konseyi, Türkiye Gazeteciler Federasyonu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, Ankara, İzmir, Afyon, ve Eskişehir Gazeteciler Cemiyetleri, Fotomuhabirleri Derneği, Spor Yazarları Derneği ile IPI ve PEN Türkiye merkezinin destek verdiği yürüyüşle ilgili açıklama şöyle:
“Son dönemlerde gazetecilere yönelik baskılar, saldırılar ve mesleğimizi değersizleştirme ve ayrıştırma çabaları, yerini artık can güvenliğimizi tehdit eden bir noktaya bıraktı. İşsizlik, korkutma, yıldırmalar artık fiili saldırılara dönüştü. Halkın haber alma hakkının engellenmemesi, can güvenliğimizin sağlanması, ifade-basın özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması, Anayasal haklarımızdan taviz verilmemesi için; 3 Ekim 2015 Cumartesi saat 13:00'te Beyoğlu Tünel'de buluşuyoruz.
Tünel'den Galatasaray'a yürüyüp, demokrasi, basın özgürlüğü ve can güvenliğimiz için el ele omuz omuza bir araya geliyoruz.“
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