GAZETECİLER EMNİYET'TE İFADE VERECEK
Özgür Gündem Gazetesi ‘nöbetçi genel yayın yönetmenliği' kampanyasına katıldıkları için haklarında soruşturma başlatılan Nadire Mater, Yıldırım Türker, Tuğrul Eryılmaz, Faruk Balıkçı ve Veysi Altay ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Özgür Gündem Gazetesi ‘nöbetçi genel yayın yönetmenliği' kampanyasına katıldıkları için haklarında soruşturma başlatılan Nadire Mater, Yıldırım Türker, Tuğrul Eryılmaz, Faruk Balıkçı ve Veysi Altay ifade vermek için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Ancak savcılık, Mater, Eryılmaz, Altay, Türker ve Balıkçı'nın ifadelerini almadı.
Gazeteciler, Emniyet'te ifade verecek.
Özgür Gündem Gazetesi'nin nöbetçi genel yayın yönetmenliği kampanyasına destek verdikleri için haklarında "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Nadire Mater, Yıldırım Türker, Tuğrul Eryılmaz, Faruk Balıkçı ve Veysi Altay'ın ifadesi savcılıkta alınmadı.
Savcılıktan, nöbetçi genel yayın yönetmenlerinin ifadelerinin Emniyet'te alınması talimatı verdiği öğrenildi.Talimatın ardından nöbetçi genel yayın yönetmenleri ile beraberindekiler adliyeden ayrıldı.
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