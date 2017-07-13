GAZETECİ OKAY GÖNENSİN YAŞAMINI YİTİRDİ
Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Okay Gönensin sabah 04.30 sıralarında hayatını kaybetti.
HASAN CEMAL DUYURDU
Okay Gönensin'in hayatını kaybettiğini gazeteci Hasan Cemal, Twitter'dan "Sevgili Okay Gönensin'i bu sabaha karşı kaybettik, içim yanıyor. Gazeteci milletinin başı sağolsun" sözleriyle duyurdu.
VATAN'DA YAZIYORDU
Gönensin, son olarak Vatan Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu.
Kaynak: haberinburada
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