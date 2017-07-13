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GAZETECİ OKAY GÖNENSİN YAŞAMINI YİTİRDİ


Gazeteci Okay Gönensin Yaşamını Yitirdi
Tarih : 13 Temmuz 2017, 08:40
Puan Ver : Gazeteci Okay Gönensin Yaşamını Yitirdi(6/10)2

Uzun yıllar Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışan Okay Gönensin sabah 04.30 sıralarında hayatını kaybetti.

HASAN CEMAL DUYURDU

Okay Gönensin'in hayatını kaybettiğini gazeteci Hasan Cemal, Twitter'dan "Sevgili Okay Gönensin'i bu sabaha karşı kaybettik, içim yanıyor. Gazeteci milletinin başı sağolsun" sözleriyle duyurdu.

VATAN'DA YAZIYORDU

Gönensin, son olarak Vatan Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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