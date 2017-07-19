NTV'de ekrana gelen "Bugün - Yarın" programına konuk olan, ünlü gazeteci Mehmet Tezkan'ın, canlı yayın sırasında dudağı kanadı.

2007'DEN İTİBAREN ADALETTE PROBLEM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Türkiye'de 2007 yılından beri adalet sisteminde sorun olduğunu söyleyen Tezkan'a programın diğer konuğu Nihal Bengisu Karaca, neden böyle bir ifade kullandığını sordu. Tezkan ise Ergenekon davalarını anımsatıp, 2007 yılından itibaren yargının problemli olduğunu iddia etti.

TARTIŞIRKEN DUDAĞI KANADI

Nihal Bengisu Karaca ise, Ergenekon davalarını hükümetin kumpas olarak tanımladığını ve adalet sistemini düzeltmek için büyük çaba harcadığını vurguladı.

İki isim arasında tartışma alevli bir şekilde devam ederken, Tezkan'ın dudağı kanadı.

SUNUCU REKLAMA GİTTİ

Bir kaç kez dudağındaki kanı yalayarak gizlemeye çalışan Tezkan'ın kanaması devam edince, sunucu reklama gitmek zorunda kaldı.

Kaynak: haberinburada