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Gazeteci Mehmet Tezkan'ın Canlı Yayında Dudağı Kanadı

GAZETECİ MEHMET TEZKAN'IN CANLI YAYINDA DUDAĞI KANADI

NTV'de katıldığı programda Nihal Bengisu Karaca ile ateşli bir tartışmaya giren gazeteci Mehmet Tezkan'ın canlı yayın sırasında dudağı kanadı.

Tarih : 19 Temmuz 2017, 23:10
Puan Ver : Gazeteci Mehmet Tezkan'ın Canlı Yayında Dudağı Kanadı(6/10)2

NTV'de ekrana gelen "Bugün - Yarın" programına konuk olan, ünlü gazeteci Mehmet Tezkan'ın, canlı yayın sırasında dudağı kanadı.

2007'DEN İTİBAREN ADALETTE PROBLEM OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Türkiye'de 2007 yılından beri adalet sisteminde sorun olduğunu söyleyen Tezkan'a programın diğer konuğu Nihal Bengisu Karaca, neden böyle bir ifade kullandığını sordu. Tezkan ise Ergenekon davalarını anımsatıp, 2007 yılından itibaren yargının problemli olduğunu iddia etti.

TARTIŞIRKEN DUDAĞI KANADI

Nihal Bengisu Karaca ise, Ergenekon davalarını hükümetin kumpas olarak tanımladığını ve adalet sistemini düzeltmek için büyük çaba harcadığını vurguladı.

İki isim arasında tartışma alevli bir şekilde devam ederken, Tezkan'ın dudağı kanadı.

SUNUCU REKLAMA GİTTİ

Bir kaç kez dudağındaki kanı yalayarak gizlemeye çalışan Tezkan'ın kanaması devam edince, sunucu reklama gitmek zorunda kaldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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