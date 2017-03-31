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gazeteci hasan cemal beraat etti

GAZETECİ HASAN CEMAL BERAAT ETTİ

Gazeteci-yazar Hasan Cemal, bir internet sitesinde yer alan "Çekilme Günlüğü" yazı dizisiyle PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada, oy çokluğuyla beraat etti.

Tarih : 31 Mart 2017, 12:30
Puan Ver : Gazeteci Hasan Cemal Beraat Etti(6/10)6


İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık HASAN Kaya Cemal'i avukatı Fikret İlkiz temsil etti.



Duruşmada söz alan sanık avukatı İlkiz, 13 sayfalık yazılı savunma metinini sunarak, davanın reddine karar verilmesini istedi.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Gazeteci  Hasan  Cemal  Beraat  Etti    haber

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