GAZETECİ CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL'ÜN TUTUKLANMASINA PROTESTO
Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün MİT TIR'ları soruşturmasında tutuklanması proteste ediliyor.
Gazetenin İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan binası önüne gelen kalabalık bir grup, tutuklama kararına tepki gösterdi.
Çeşitli sloganlar atan gruptakiler, gazeteye destek mesajları verdi.
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