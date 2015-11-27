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GAZETECİ CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL'ÜN TUTUKLANMASINA PROTESTO


GAZETECİ CAN DÜNDAR VE ERDEM GÜL'ÜN TUTUKLANMASINA PROTESTO
Tarih : 27 Kasım 2015, 17:23
Puan Ver : Gazeteci Can Dündar Ve Erdem Gül'ün Tutuklanmasına Protesto(10/10)11


Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün MİT TIR'ları soruşturmasında tutuklanması proteste ediliyor.



Gazetenin İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan binası önüne gelen kalabalık bir grup, tutuklama kararına tepki gösterdi.



Çeşitli sloganlar atan gruptakiler, gazeteye destek mesajları verdi.








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