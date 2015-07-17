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gaz sancısı sanıldı, bakın ne çıktı

GAZ SANCISI SANILDI, BAKIN NE ÇIKTI

İzmirli Ali-Şerife Turhan çiftinin, 16 ay önce dünyaya gelen bebeği Tahsin, doğru dürüst uyumuyor, yemiyor ve sürekli ağlıyordu. Hastaneye giden aileye, her seferinde 'gaz sancısı' deniliyordu

Tarih : 17 Temmuz 2015, 12:36
Puan Ver : Gaz Sancısı Sanıldı, Bakın Ne Çıktı(8/10)6


İzmirli Ali-Şerife Turhan çiftinin, 16 ay önce dünyaya gelen bebeği Tahsin, doğru dürüst uyumuyor, yemiyor ve sürekli ağlıyordu. Hastaneye giden aileye, her seferinde 'gaz sancısı' deniliyordu



Geçen ay, gezmek için Konya'ya giden aile, üşüten Tahsin'i hastaneye götürdü. Doktor, ultrason istedi. Gerçek de tesadüfen ortaya çıktı. Tahsin'in karaciğer, dalak ve böbreklerinin büyüdüğü, 2 aylık ömrünün Anneden alınan karaciğer Tahsin bebeğe nakledildi. Bebek, sağlığına kavuştu.








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