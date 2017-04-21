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gaz çıkarmanın şaşırtıcı faydaları

GAZ ÇIKARMANIN ŞAŞIRTICI FAYDALARI

Toplum olarak gaz çıkarmayı bir ayıp olarak görürüz.

Tarih : 21 Nisan 2017, 17:08
Puan Ver : Gaz Çıkarmanın Şaşırtıcı Faydaları(8/10)6


 Ancak uzmanlar duruma pekte öyle bakmıyor. Yapılan araştırmalar gaz çıkarmanın sağlığımıza büyük katkılar sağladığını açıklıyor. Herkesin içinde çok tuhaf sayılan birtakım davranışlar gayet doğal görünürken gaz çıkarma gibi doğal bir olay toplumumuzda ayıp olarak görülen davranışlar arasında neredeyse ilk sırada yer alıyor.



WebMD'ye açıklama yapan Tony Rehagen, vücut tüketilen yiyeceklerden gerekli mineralleri aldıktan sonra gereksiz olanları gaz olarak biriktiriyor. Ve bu gaz ne kadar erken çıkarsa vücut sağlığı için o kadar yararlıdır diyerek gaz çıkarmanın önemini vurguluyor. Bu nedenle gaz çıkarmak gayet doğal ve vücut sağlığı için bir o kadarda önemli.



KOLON SAĞLIĞI İÇİN YARARLI



Gazınızı herkes içinde çıkarmak sizi oldukça kötü bir duruma düşürebilir ancak uzmanlar tutmamanız konusunda ısrarcılar. Woman's Health'te yazanlara göre, eğer bağırsak sorunu yaşayan biriyseniz gazınızı tutmak bağırsaklara zarar verebilir. Ve ilerde ciddi bağırsak problemleri yaşayabilirsiniz. Diye özellikle belirtilmiş.



KANSER BELİRTİSİ OLABİLİR!



Gazınızı normal zamanlarda tutmaya çalıştığınızda gidecektir. Ancak bazı zamanlarda ne kadar zorlasanız da tutamıyorsanız hatta çok kötü bir koku oluşuyorsa doktora gitmeniz gerekebilir. Kötü kokulu ve kontrol altında tutulamayan gaz kolon kanseri belirtisi veya laktoz duyarlılığınızın olduğunu gösterebilir.



 



kaynak:sabah






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