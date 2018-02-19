GAZ ÇIKARAN YOLCU ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI, UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI!
Dubai-Amsterdam seferini yapa Hollanda uçağında sürekli gaz çıkaran yolcu kavgaya neden oldu. Kavga nedeniyle uçak acil iniş yaptı.
Hollanda merkezli Transavia Havayolları'nın uçağında ilginç bir olay yaşandı. Uçak Dubai- Amsterdam seferini yaparken bir yolcunun sürekli gaz çıkarması yüzünden başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
4 KİŞİ UÇAKTAN İNDİRİLEREK GÖZALTINA ALINDI
kokpit.aero'da yer alan habere göre, pilotlar bunun üzerine Viyana Havalimanı'na acil iniş yaptı. Havalimanında kavgaya karışan 4 kişi polis tarafından uçaktan indirildi ve gözaltın alındı. Uçakta olay çıkaran yolcular hakkında dava açılacağı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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