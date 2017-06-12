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gayrisafi yurtiçi hasıla yılın birinci çeyreğinde yüzde 5.0 arttı

GAYRİSAFİ YURTİÇİ HASILA YILIN BİRİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 5.0 ARTTI

Türkiye'de Ocak - Mart dönemini kapsayan yılın birinci çeyreğinde ekonomik büyüme, yüzde 3.0 - 4.0 aralığında olan beklentileri aşarak yüzde 5.0'i buldu.

Tarih : 12 Haziran 2017, 10:18
Puan Ver : Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Yılın Birinci Çeyreğinde Yüzde 5.0 Arttı(6/10)5


Türkiye'de Ocak - Mart dönemini kapsayan yılın birinci çeyreğinde ekonomik büyüme, yüzde 3.0 - 4.0 aralığında olan beklentileri aşarak yüzde 5.0'i buldu.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarken, üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla aynı dönemler itibarıyla cari fiyatlarla yüzde 14.3 artarak 641 milyar 584 milyon liraya kadar çıktı.



Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2017 yılının birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3.2, sanayi sektörü yüzde 5.3, inşaat sektörü yüzde 3.7 arttı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5.2 arttı.



 



 



kaynak:hürriyet








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