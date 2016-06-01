

Son yıllarda yaptığı atılımla tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken Türkiye inşaat ve Gayrimenkul sektörü uluslararası piyasalardan yatırım çekmeye devam ediyor.







Sermaye piyasalarının gözde şirketi Global MD Portföy Yönetimi ile Almanya'nın gayrimenkul devi Bilfinger Real Estate, Türkiye'ye Avrupa'dan kaynak aktarma hedefiyle işbirliği kararı aldı. Bilfinger Real Estate ile Global MD Portföy Yönetimi Şirketi arasında varılan anlaşma doğrultusunda, Türkiye gayrimenkul sektörüne, küresel rekabette öne geçmek için en önemli eşiklerden biri olan finansmanda, alternatif imkânlar yaratmak üzere bir gayrimenkul yatırım fonu kurulacağı açıklandı.







Alman gayrimenkul devi Bilfinger Real Estate'in Türkiye Yatırımlar Departmanı Yöneticisi Selim Şahin ve Türkiye sermaye piyasalarının öncü aracı kurumu Global Menkul Değerler'in bağlı kuruluşu Global MD Portföy Yönetim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Braida Fernandez İstanbul'da düzenlenen törenle gayrimenkul yatırım fonu için imza attı. Anlaşmaya göre 400 milyon Euro (1,35 milyar TL) büyüklükte planlanan fonun büyük bir kısmının alışveriş merkezleri, bir kısmının ise endüstriyel tesis projelerine aktarılması planlanıyor.