BİST Başkanı Himmet Karadağ, gayrimenkul sertifikalarına bireysel yatırımcıdan da kurumsal yatırımcıdan da çok ciddi talep olduğunu belirterek, "İlk sertifikada talebi karşılayabileceklerini düşünmüyorum. Yetişen alacak" dedi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın startı verdiği düzenleme ile ilgili konuşan borsa İstanbul (BİST) Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, önemli açıklamalarda konuştu.







Karadağ, nisan ayının ilk haftasında Borsa da işlem görmeye başlaması planlanan gayrimenkul sertifikalarının talep toplama sürecine ilişkin Borsa İstanbul da gazetecilere açıklamalarda bulundu.







Talebin 29 Mart ta toplanmaya başladığını ve bugün sona ereceğini bildiren Karadağ, uzun süredir hazırlandıkları modele bireysel yatırımcı ilgisinin maksimum düzeyde olduğunu söyledi.







kaynak:milliyet