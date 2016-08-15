

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşması, son dönemde sıkça tartışılan çifte vatandaşlık ve genel burka yasağı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.







Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Alman ZDF televizyonunda yayınlanan "Berlin direkt" programına ülkesindeki gündemi ve Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.







15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara'nın sert tutumunun Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşmasını tehlikeye düşüreceğini düşünmediğini belirten Joachim Gauck, uzlaşmayı “Bu kriterler bize uymuyor diye fes etmek durumunda değiliz” dedi.