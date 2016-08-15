GAUCK: SIĞINMACI ANLAŞMASI OLUMSUZ ETKİLENMEZ
Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin Avrupa Birliği ile varılan sığınmacı anlaşmasını olumsuz etkileyeceğine inanmadığını belirtti.
Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşması, son dönemde sıkça tartışılan çifte vatandaşlık ve genel burka yasağı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Alman ZDF televizyonunda yayınlanan "Berlin direkt" programına ülkesindeki gündemi ve Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara'nın sert tutumunun Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşmasını tehlikeye düşüreceğini düşünmediğini belirten Joachim Gauck, uzlaşmayı “Bu kriterler bize uymuyor diye fes etmek durumunda değiliz” dedi.
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