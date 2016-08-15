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gauck: sığınmacı anlaşması olumsuz etkilenmez

GAUCK: SIĞINMACI ANLAŞMASI OLUMSUZ ETKİLENMEZ

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck Türkiye'de yaşanan darbe girişiminin Avrupa Birliği ile varılan sığınmacı anlaşmasını olumsuz etkileyeceğine inanmadığını belirtti.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 10:46
Puan Ver : Gauck: Sığınmacı Anlaşması Olumsuz Etkilenmez(0/10)


Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşması, son dönemde sıkça tartışılan çifte vatandaşlık ve genel burka yasağı tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, Alman ZDF televizyonunda yayınlanan "Berlin direkt" programına ülkesindeki gündemi ve Türkiye ile ilişkileri değerlendirdi.



15 Temmuz darbe girişiminin ardından Ankara'nın sert tutumunun Türkiye ile yapılan sığınmacı anlaşmasını tehlikeye düşüreceğini düşünmediğini belirten Joachim Gauck, uzlaşmayı “Bu kriterler bize uymuyor diye fes etmek durumunda değiliz” dedi.








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