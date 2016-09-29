GATA'DAN 32 GÜN SONRA ACI HABER: 1 ŞEHİT
Şırnak'ta 26 Ağustos'ta PKK'lıların bomba yüklü kamyonla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan polis memuru 26 yaşındaki Sefa Altınsoy 32 gün sonra şehit oldu.
Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, 26 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan polis memuru 26 yaşındaki Sefa Altınsoy 32 gün sonra şehit oldu. Muğla'nın Ortaca İlçesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı.
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