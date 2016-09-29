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gata'dan 32 gün sonra acı haber: 1 şehit

GATA'DAN 32 GÜN SONRA ACI HABER: 1 ŞEHİT

Şırnak'ta 26 Ağustos'ta PKK'lıların bomba yüklü kamyonla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan polis memuru 26 yaşındaki Sefa Altınsoy 32 gün sonra şehit oldu.

Tarih : 29 Eylül 2016, 10:17
Puan Ver : Gata'dan 32 Gün Sonra Acı Haber: 1 Şehit(0/10)


Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, 26 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerin bomba yüklü kamyonla düzenlediği saldırıda ağır yaralanan polis memuru 26 yaşındaki Sefa Altınsoy 32 gün sonra şehit oldu. Muğla'nın Ortaca İlçesi'ndeki baba ocağına acı haber ulaştı.








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