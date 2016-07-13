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GATA'DA TEDAVİ GÖREN POLİS EROL ÖNCEL ŞEHİT OLDU


GATA'DA TEDAVİ GÖREN POLİS EROL ÖNCEL ŞEHİT OLDU
Tarih : 13 Temmuz 2016, 13:46
Puan Ver : Gata'da Tedavi Gören Polis Erol Öncel Şehit Oldu(10/10)8


Hakkari'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve 6 gündür tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) şehit olan özel harekat polisi Erol Öncel'in cenazesi, Ankara'daki törenin ardından memleketi Niğde'ye gönderildi.



Hakkari'de terör örgütüne yönelik operasyonlar sırasında Özel Harekat Şube Müdürlüğüne ait zırhlı aracın devrilmesi sonucu yaralanan polis memuru Öncel, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.



Şehit polis memurunun naaşı, Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığında düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Niğde'nin Çiftlik ilçesine uğurlandı.



Hakkari'de 7 Temmuz'da zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu bir polis şehit olmuş, 6 polis yaralanmıştı. Yaralı polislerden Erol Öncel, tedavi için GATA'ya sevk edilmişti.








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