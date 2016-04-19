

1 Nisan günü Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu başından yaralanan evli ve iki çocuk babası Özel Harekat Polisi 26 yaşındaki Hakan Yurtoğlu, 17 gündür tedavi gördüğü GATA'da saat 18.50 sıralarında şehit oldu.







Yurtoğlu'nun acı haberi memleketi Sivas'a ulaştıktan sonra, şehidin İstiklal Mahallesi 12'inci Sokak'ta bulunan baba ocağına dev Türk Bayrağı asıldı. Mustafa ve Şemsi Yurtoğlu çiftinin 6 çocuğundan 3'üncüsü olan Özel Harekat Polisi Yurtoğlu'nun Ayşe Yurtoğlu ile evli olduğu ve 3 yaşında Muhammed Taha ile 1 yaşında Yusuf Emin adlı iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın sabah GATA'da yapılacak törenini ardından ikindi namazı sonrası defnedilmek üzere memleketi Sivas'a getirilecek.



