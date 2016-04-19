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gata'da tedavi gören özel harekat polisi şehit oldu

GATA'DA TEDAVİ GÖREN ÖZEL HAREKAT POLİSİ ŞEHİT OLDU

Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu başından yaralanan ve 17 gündür Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde (GATA) tedavi altında bulunan Özel Harekat Polisi Hakan Yurtoğlu şehit oldu. Şehidin Sivas'taki baba evine dev Türk Bayrağı asıldı

Tarih : 19 Nisan 2016, 09:17
Puan Ver : Gata'da Tedavi Gören Özel Harekat Polisi Şehit Oldu(9/10)8


 1 Nisan günü Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu başından yaralanan evli ve iki çocuk babası Özel Harekat Polisi 26 yaşındaki Hakan Yurtoğlu, 17 gündür tedavi gördüğü GATA'da saat 18.50 sıralarında şehit oldu.



Yurtoğlu'nun acı haberi memleketi Sivas'a ulaştıktan sonra, şehidin İstiklal Mahallesi 12'inci Sokak'ta bulunan baba ocağına dev Türk Bayrağı asıldı. Mustafa ve Şemsi Yurtoğlu çiftinin 6 çocuğundan 3'üncüsü olan Özel Harekat Polisi Yurtoğlu'nun Ayşe Yurtoğlu ile evli olduğu ve 3 yaşında Muhammed Taha ile 1 yaşında Yusuf Emin adlı iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi. Şehidin cenazesi yarın sabah GATA'da yapılacak törenini ardından ikindi namazı sonrası defnedilmek üzere memleketi Sivas'a getirilecek.

 








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