Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Gary Medel, bir reklam çekiminde oynamayı güvenlik gerekçesiyle reddetti.

Şili basınının paylaştığı görüntülerde reklam çekimi ile ilgili prodüktör ile konuşan Medel, daha sonra sinirli bir şekilde setten ayrıldı.

"DELİ MİSİN? HİÇ GÜVENLİ DEĞİL"

Videoda koordinatörlük yapan kişi Medel'e 'Karar verdiğinde atla, buraya, köpüklerin içine düşeceksin' derken görülüyor. Buna tepki gösteren Medel'in, 'Buradan buraya mı, deli misin, bu hiç güvenli değil' dediği dikkat çekiyor.

"YENİ TRANSFER OLDUM, BURADAN ATLAYAMAM"

Koordinatörün çabalarına rağmen ikna olmayan Medel 'Önce sen yap, sonra ben yaparım. Bence bu hiç güvenli değil. Türkiye'ye yeni transfer oldum. Antrenman yapmak ve oynamak zorundayım. Bu yüzden buradan atlayamam. Önce bunu düzeltin, sonra beni arayın, tamam mı? Şimdi gidiyorum ben, güle güle' diyerek setten ayrılıyor.

Bu görüntülerin yayınlanmasının ardından bazıları bunun reklam şirketinin yaptığı bir viral olduğunu öne sürdü.

Pazartesi günü geç saatlerde Twitter'dan bir mesaj yayınlayan Medel, güvenli bulmadığı için setten ayrıldığını belirterek 'Asla güvenliğimi tehlikeye atmam. Anlamıyorlarsa bu benim problemim değil' ifadelerini kullandı.

(Haber1903)

Kaynak: haberinburada