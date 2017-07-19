Galatasaraylı Garry Rodrigues, Elche forması giydiği dönemde Barcelona'ya karşı gol atacağı sırada Maschareno tarafından düşürülmesiyle ilgili olarak, "Engelledi pislik!" yorumunu yaptı.

Hollanda basınına konuşan Galatasaraylı Garry Rodrigues, Elche forması giydiği dönemde Barcelona'ya karşı Camp Nou'da gol atmaya çok yaklaştığını ancak Mascherano nedeniyle bunu başaramadığını söyledi.

"PİSLİK"

Garry Rodrigues, "Bu zamana kadar halen kızgınım çünkü Camp Nou'da gol atacaktım. Kaleci ile karşı karşıya kaldım ve sonra Mascherano geldi... Pislik. Gol atacağımı düşünmüştüm. Bunun ardından 10 kişiye karşı başarılı olabilmeliydik" ifadesini kullandı.

DOĞRUDAN KIRMIZI GÖRMÜŞTÜ

2014-15 sezonun ilk maçında Barcelona'ya konuk olan Elche, sahadan 3-0 yenik ayrılmıştı. Skor 1-0'ken Garry Rodrigues'i gole giderken düşüren Mascherano, doğrudan kırmızı kart görerek Katalan devini 10 kişi bırakmıştı.

Öte yandan kariyeriyle ilgili de açıklama yapan Rodrigues, "Sonuçta, kendimi çok iyi bir futbolcu olarak görüyorum. Şu anda üst seviye bir takımda oynuyorum ve her zaman yeteneklerimin ne olduğunu biliyordum. Tanrı'ya şükürler olsun, her şey hızlı gelişti" ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada