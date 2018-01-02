Galatasaray forması giyen Garry Rodrigues, Hollanda basınında verdiği röportajda, Türkiye'de yaşadıklarını ve Galatasaray'ı anlattı.

Sarı-kırmızılı takıma PAOK'tan transfer olan Garry Rodrigues, daha çok futbol konular hakkında verdiği röportajında Türkiye'deki günleri hakkında da ilginç ifadeler kullandı.

"PARA KAZANAMK İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÇALIŞMALISINIZ"

Profesyonel futbolcu olmadan önce ekonomik olarak zor günler geçirdiğini söyleyen Rodrigues, "İnsanın elinde hiçbir şeyinin olmamasının ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Para kazanmak için gerçekten çok çalışmalısınız. Bu da zorlu bir süreç. Çalışıp kazandıktan sonra paranın değerini anlıyorsunuz. Bazı insanlar evlerini çok az parayla geçindirmek zorunda. Ben de futboldan önce zor günler geçirdim. Ailemin desteğiyle bugünlere geldim. Her zaman onlar için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

"FENERBAHÇE'YE KARŞI HER ZAMAN GALATASARAY'I TUTTUM"

Galatasaray'a gelir gelmez kendisine sarı-kırmızılı takımın büyüklüğünün anlatıldığını dile getiren başarılı oyuncu "Bazen kendi kendime tekrar ediyorum, 'Dostum Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyorsun' diye. Evet, Türkiye'nin en büyük kulübünde oynuyorum. Galatasaray çok önemli kupalar kazanmış bir takım. Kupa sayısı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın çok üstünde. Türkiye'ye transfer olur olmaz bana bunu öğrettiler. Ama ben zaten küçüklüğümden beri Galatasaray'ı yakından tanıyorum. Rotterdam'da birçok Türk ile birlikte büyüdüm. O zamandan beri Galatasaray'ın Türkiye'nin en büyüğü olduğunu biliyordum. Her zaman Fenerbahçe'ye karşı Galatasaray'ı tuttum" ifadelerini kullandı.

"İNSANLAR TÜRKİYE'DE BİRBİRLERİNE ÇOK SAYGILI"

Hristiyan biri olarak Türkiye'de çok rahat bir şekilde yaşadığını da söyleyen 27 yaşındaki oyuncu "Türkiye'de herkes beni tanıyor ve bu benim için büyük bir gurur. Bana baktıklarında neler hissettiklerini anlıyorum. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten Türkiye harika bir ülke. Bir Hristiyanım ve Tanrı'ya çok bağlıyım. Futbolcu olduktan sonra inancım daha da güçlendi. Çoğunluğun Müslüman olduğu bir ülkede misafirim ama bu hiçbir zaman benim için sorun olmadı. İnsanlar burada birbirine çok sayıgılı" şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada