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Garip Jelatinli Deniz Canlıları, Kuzey Kaliforniya Sahili'ni İstila Etti!

GARİP JELATİNLİ DENİZ CANLILARI, KUZEY KALİFORNİYA SAHİLİ'Nİ İSTİLA ETTİ!

Kuzey Kaliforniya plajlarında tatil yapan insanlar, kıyıya vuran aynı türe ait birçok deniz canlısı gördü. Son haftalarda, Monterey Körfezi'nde sıkça rastlanan şeffaf yüzeyli deniz canlıları kısa süreli endişe ve korkuya sebep oldu.

Tarih : 19 Ağustos 2017, 18:40
Puan Ver : Garip Jelatinli Deniz Canlıları, Kuzey Kaliforniya Sahili'ni İstila Etti!(7/10)3

Kuzey Kaliforniya plajlarında sahile vuran canlılar salatalık şeklinde olan ve saydam dış yüzeyi bulunan bu canlıların, prizomların bir türü olduğu belirlendi. Bu pirozomların Haziran 2017'den itibaren Oregon kıyılarında da sıkça görüldüğü tespit edildi.

BALIKÇILAR, UĞURSUZLUK OLARAK GÖRÜYOR

Zararsız olan bu deniz canlılarının, balıkçılar için uğursuzluk işareti olduğu öğrenildi."Deniz turşusu" veya "yangın bedenleri" olarak da bilinen pirozomlar, zooid adı verilen çok hücreli canlılardan oluşur. Prizomlar, eski Yunanca pyro (ateş) ve some (vücut) kelimelerinden türemiş, görünüm olarak salatalığı andıran, cinsiyetsiz ve hareketleri genel olarak dalgalara, akıntılara ve gelgitlere bağlı olan kolonilerdir. Her biri kendi içinde binlerce küçük ve bağımsız pirozom taşıyan bu canlılar, eşeyli ya da eşeysiz olarak üreyebiliyor ve böylece hızla çoğalarak dev sürüler meydana getiriyorlar.

ÜNİVERSİTELER ORTAK ARAŞTIRMA YAPACAK

Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (National Oceanic and Atmospheric Administration-NOAA), tropik sularda daha sık rastlanan ancak 2015 yılından beri Oregon'dan Washington'a kadar uzanan Kuzey Kaliforniya akıntı bölgesinde sayıları oldukça artan bu deniz canlısını araştırmak için Oregon'taki üniversitelerden ortak bir araştırma yapılmasını istedi.

DENİZ CANLILARININ ARTMASI SU SICAKLIĞI İLE BAĞLANTILI OLABİLİR

NOAA araştırma biyoloğu Rick Brodeur'un, deniz biyoloğu uzmanı Dr. Lisa-ann Gershwin ile birlikte yaptığı görüşme sonucunda, deniz canlılarının artan su sıcaklıklarıyla ilişkili olabileceğinden şüphelenildiğini bildirdi. İklim değişikliği ile prizomların görünümü arasında belirgin bir bağ olup olmadığını anlamak için daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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