Diş Hekimi İlker Arslan, "Özellikle ağız kokusu olan bireylerde sadece ağız gargaralarının kullanılmasını önermemekteyiz çünkü gargaralar problemlerin gizlenmesine sebep olabilir" dedi.



DİŞLER DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE FIRÇALANMALI



Diş Hekimi Arslan, çürük ve diş eti rahatsızlıklarının en önemli sebebinin dişler üzerinde biriken plak olduğunu belirterek, "Oluşan plağı kaldırmanın tek yolu ise dişlerin doğru biçimde düzenli olarak fırçalanmasıdır" diye konuştu.



Kullanılan diş macunlarının mutlaka sentetik kıllardan yapılmış ve uçları yuvarlak sonlandırılan türden olması gerektiğini belirten Dt. İlker Arslan, diş macunu hakkında ise, "Hiçbir diş macunu harikalar yaratmaz. Flor içeren diş macunları hassasiyeti gidermek ve çürüğe karşı direncin sağlaması açısından faydalıdır. Tadı hoşumuza giden bir diş macununu kullanmak bizi her zaman motive edecektir. Dişlerin arka kısımlarına kadar rahatlıkla ulaşabilmelidir" dedi.



DİL YÜZEYİ DE FIRÇALANMALI



Arslan, fırçalama tekniklerini şöyle sıraladı: "Fırçalama tekniğinde ise en temel prensip, Dişlerin bütün yüzeylerine fırçanın en az üç kez temas etmesidir. Fırçalama sonrasında dil dişler üzerinde pürüz hissetmemelidir. Fırçalama sırasında ileri geri yapılan yatay hareketlerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Fırçalama her zaman diş etinden dişe doğru yapılmalıdır. Dil yüzeyi mutlaka fırçalanmalıdır. Diş eti rahatsızlığı olan hastalarda mutlaka doktor tarafından önerilen diş fırçaları tercih edilmelidir.



Eğer dişleri yatay hareketlerle fırçalarsak, kısa vadede her hangi bir problem oluşmaz ancak uzun vadede dişlerin boyun kısımlarında aşınmalar görülür. Diş etlerinde çekilmeler olabilir. Ayrıca dişlerin ara yüzeylerinde oluşan plaklar etkin bir biçimde temizlenmez. Fırçalama esnasında ise diş eti kanaması ile karşılaşırsak bu diş eti rahatsızlığını gösterir ve mutlaka hekime başvurulması gerekir. Dişlerimizin ara yüzleri temizlemenin tek yolu ise diş ipidir ve her gün kullanılması gerekir. İki diş arasındaki diş etinin çekildiği durumlarda diş ipi yerine ara yüz fırçaları kullanılmalıdır.



GARGARALARIN TEDAVİ EDİCİ BİR ÖZELLİĞİ YOK



Özellikle diş eti rahatsızlığı olan bireylerde su veya çeşitli ilaçlarla diş ve diş eti arasındaki bölgeyi temizlemeye yarayan, ucundan sıvı ve hava çıkan aletlere ise ağız duşları diyoruz. Bunlar ara yüz fırçaları, ağız gargaraları ve elektrikli diş fırçalarıdır. Ara yüz fırçaları, diş eti çekilmesine bağlı olarak oluşan boşlukların ve köprü restorasyonlarının alt kısımlarının temizlenmesinde kullanılıyor.



Ağız gargaralarının da hiç bir zaman tek başına tedavi edici özelliği yoktur. Özellikle ağız kokusu olan bireylerde sadece ağız gargaralarını kullanılmasını önermemekteyiz çünkü gargaralar problemlerin gizlenmesine sebep olabilir".







Son olarak elektrikli diş fırçaları hakkında da bilgi veren Diş Hekimi İlker Arslan ,'Özellikle el becerisi yeterli olamayan ve engelli bireylerde kullanılan elektrikli diş fırçaları elle fırçalamaya oranla daha efektif bir temizlik yapılabilmesini sağlamaktadır. Bu fırçalar kullanılırken en önemli faktör dişlere fazla bastırmadan ve 45 derecelik açı temas ettirilmelidir" dedi.







kaynak:habertürk