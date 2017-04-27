GARANTİ BANKASI'NDAN ÇOK BÜYÜK KâR
Garanti Bankası geçen yılın aynı dönemine göre birinci çeyrekte yüzde 47 daha fazla net kâr elde etti. Bankanın kârı 1.53 milyar TL oldu.
Garanti Bankası'nın ilk çeyrek net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 47 artışla 1.53 milyar liraya çıktı. Bankanın dün akşam KAP'a gönderdiği ilk çeyrek finansal sonuçlara göre, krediler ve alacakları da 2016 sonuna göre yüzde 5.3 artarak 196 milyar liraya çıktı
GEÇEN SENE BANKALAR 37.5 MİLYAR TL KÂR ETTİ
Bankacılık sektörü 2016'da önceki yıla göre yüzde 44 daha fazla kâr ederek kârını 37.5 milyar TL'ye çıkarmıştı. Geçen yıl verdikleri kredinin yarısını bu yıl sadece bir ayda veren bankaların takipteki alacakları da dikkat çekiyor.
kaynak:sözcü
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