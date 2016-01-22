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gani müjde dava açtı borçlu çıktı!

GANİ MÜJDE DAVA AÇTI BORÇLU ÇIKTI!

Gani Müjde'nin "Pis Yedili" dizisinden izinsiz ayrıldığı iddiasıyla Kadir Doğulu'ya açtığı tazminat davası yeniden görüldü. 70 bin lira cezaya itiraz eden Doğulu'yu haklı bulan mahkeme, Gani Müjde'nin açtığı davayı bu defa reddetti.

Tarih : 22 Ocak 2016, 09:37
Puan Ver : Gani Müjde Dava Açtı Borçlu Çıktı!(5/10)5


Gani Müjde'nin oyuncu Kadir Doğulu'na üç yıl önce açtığı tazminat davası yeniden görüldü. Müjde, “Pis Yedili” dizisinde başrol oynayan Kadir Doğulu'nun hiçbir mazeret bildirmeden çekimlere gelmediğini öne sürerek İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'ne başvurdu. Gani Müjde'nin sahibi olduğu Tükenmez Kalem şirketinin avukatı, “Sözleşmede yer alan bir milyon liralık cezai şarttan şimdilik 100 bin liranın davalı oyuncudan tahsil edilmesini istiyoruz” dedi. Kararını açıklayan mahkeme, Kadir Doğulu'nun 70 bin lira ceza ödemesine karar verdi. Davadan sonradan haberi olan Kadir Doğulu'nun avukatı davayı temyiz etti.








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