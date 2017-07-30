Ganalı futbolcu Mohammed Sumaıla, Bursa'da köy takımına 10 kilo zeytinyağı karşılığında transfer oldu.

Türkiye'nin çeşitli illerinde 5 yıldır amatör takımlarda futbol oynayan Ganalı futbolcu Mohammed Sumaıla, lig arasında Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında oynamak için köy takımı olan Yörükalispor'a transfer oldu. 1 ay sürecek olan turnuvada Yörükalispor'a transfer olan Mohammed Sumaıla, köy takımında oynamak için hiç bir ücret talep etmedi. Ganalı futbolcu sadece 10 kilo zeytinyağı alacak. Aslında hiç ücret talep etmeyen Ganalı futbolcuya köylüler kendi yetiştirdikleri zeytinlerden elde ettikleri organik zeytinyağından hediye edecek.

MAÇIN 20. DAKİKASINDA OYUNA GİRDİ

Turnuvada ilk maçında sahaya Yörükalispor formasıyla çıkan Sumaıla, oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Mudanya sahasında oynanan turnuvada ikinci maçında Ülkü75spor'a karşı Yörükalispor formasıyla oynamaya hazırlanan Mohammed Sumaıla, ilk maçında oynadığı futbolla göz doldurunca rakibi korkuttu. İkinci maçında oyuna engellemeler yüzünden giremeyen Sumaıla, itirazlar sonunda maçın 20'inci dakikasında oyuna girdi. Mohammed Sumaıla'nin takımı Yörükalispor, Ülkü75spor'a ikisi penaltıdan olmak üzere 3-2 mağlup oldu.

"İLK DEFA BİR KÖY TAKIMINDA OYNUYORUM"

İzmir Gaziemirspor'da bir dönem beraber oynadığı takım arkadaşı Tayfun Albayrak'ın daveti üzerine 1 ay sürecek turnuvada oynamak için Yörükalispor'a transfer olduğunu ifade eden Ganalı futbolcu Mohammed Sumaıla, "25 yaşındayım. Yaklaşık 5 yıldır Türkiye'de amatör takımlarda futbol oynuyorum. Bu zamana kadar Torbalı, Tire, Soma ve Gaziemir takımlarında futbol oynadım. Önümüzdeki sezon için Kütahya takımına transfer oldum. Lig arasında ise Mudanya'da 1 aylık düzenlenen futbol turnuvasında oynamak için Yörükalispor'a transfer oldum. İlk defa bir köy takımında oynuyorum. Gaziemirspor'dan takım arkadaşım olan Tayfun Albayrak'ın daveti üzerine köy takımına geldim. Köy takımında oynamak için ücret almayacağım, köylüler ise bana kendi ürettikleri zeytinlerden elde ettikleri zeytinyağı vereceklerini söyledi. Ben de seve seve kabul ettim. Hayalim Türkiye'de birinci ligde futbol oynamak" dedi.

Kaynak: haberinburada